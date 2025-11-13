Второй сезон «Акушера» стартует на НТВ. Чем удивит продолжение медицинского детектива?

17 ноября в 20:00 в эфире телеканала НТВ состоится премьера второго сезона медицинского детектива «Акушер» с Никитой Панфиловым в главной роли. Продолжение популярного сериала обещает новые испытания для героев, напряженные расследования и еще больше человеческих историй, в основе которых — реальные события.

Возвращение Глеба Каверина

В первом сезоне зрители познакомились с военным хирургом Глебом Кавериным (Никита Панфилов), который после командировки в Африку вернулся домой, в Нижний Новгород, и по воле судьбы стал акушером. Он быстро освоился в новой профессии, стал временно исполняющим обязанности заведующего отделением акушерства и гинекологии, а также начал готовиться к свадьбе с коллегой Еленой Елагиной (Елена Лотова).

С момента событий первого сезона прошло несколько месяцев. В новых сериях жизнь Каверина не становится проще

Его возлюбленная Лена мечтает о ребенке, бывшая жена Марина (Виктория Романенко) вот-вот родит, но имя отца остается тайной. Сам Глеб по-прежнему верен работе и пациентам, однако руководство не спешит назначать его заведующим — в клинике Каверина считают слишком «неудобным».

Неожиданно в больнице появляется его бывшая любовь — самоуверенная и жесткая Татьяна Жарова (Ирина Таранник), которую назначают руководить отделением. Она готова на все, чтобы вернуть Глеба, но, потерпев фиаско, объединяется с влиятельным бизнесменом Брагиным (Владимир Бутенко). Возвращается и заклятый враг Каверина Сорокин (Артем Осипов).

Но на стороне героя — подполковник полиции Анна Старцева (Юлия Такшина) и главный врач центра Евгений Добровольский (Иван Агапов). Вместе им предстоит отстаивать правду и бороться за жизнь близких.

«Главное — сохранить счастье»

Никита Панфилов признается, что во втором сезоне его герой стал гораздо счастливее, но вместе с тем — уязвимее.

Он отмечает, что детективная составляющая заставит Каверина бояться потерять свое счастье:

«Этот страх выйдет у него на первый план, он станет главным психологическим препятствием. Чтобы сохранить семью, герою придется пройти через колоссальные трудности, созданные плохими людьми».

Актер добавляет, что атмосфера на съемках осталась прежней — слаженная команда и режиссер Денис Карро действуют как единый механизм. «Больше всего запомнились съемки зимой в Нижнем Новгороде. Город красивый, особенно у Кремля, но было намного холоднее, чем в Москве», — вспоминает Панфилов.

Любовь, профессия и бумажные самолетики

Во втором сезоне особое внимание уделено личным отношениям персонажей. Елена Лотова, исполнившая роль репродуктолога Елагиной, признается, что ее героиня пройдет сквозь череду важных событий.

Актриса говорит, что подготовка к роли включала чтение профессиональной литературы, особое внимание уделили книгам по репродуктивной медицине: «В этом деле важно быть еще и хорошим психологом». Лотова вспоминает, что на съемках царила творческая и свободная атмосфера — актеры часто импровизировали, придумывали новые детали. «В этом сезоне я, например, научилась делать бумажные самолетики и играть в йо-йо», — улыбается она.

Реальные истории и неожиданные герои

Одной из особенностей сериала остается достоверность. Все медицинские случаи, показанные в кадре, основаны на реальных событиях. Автор сценария Ираклий Абзианидзе перерабатывал их для кино, но каждый из них имеет документальные корни.

По словам Юлии Такшиной, играющей подполковника полиции Старцеву, иногда актерам сложно поверить, что истории — настоящие: «Каждый раз, читая сценарий, я говорю: "Не может быть, чтобы все это было на самом деле". Но это правда — в сериале нет ни одного выдуманного случая».

Такшина отмечает, что ее героиня повзрослела и будет помогать Каверину в новых расследованиях

А еще актриса вспоминает забавный эпизод со съемок: в одной из сцен неожиданным участником стал кот.

«Обычно для таких моментов берут специально обученных животных, но этот кот нас удивил: он был настолько внимательным и послушным, что не испортил ни одного дубля — каждый раз бежал строго по траектории, ни вправо, ни влево. Даже режиссер шутил: "Учитесь, как надо исполнять свои обязанности"».

«Куклы как живые»: взгляд изнутри

Иван Агапов, сыгравший главного врача Добровольского, рассказывает, что во втором сезоне его герой больше занят административными делами:

«Он как бухгалтер заведует бумажками, постоянно разговаривает по телефону и с деловым видом расхаживает по коридорам больницы».

Актер признается, что благодаря проекту стал по-другому относиться к медицине: «От врачей зависит твоя жизнь, здоровье, а от акушерства — появление нового человека. Это очень ответственно и вызывает искреннюю благодарность».

Он вспоминает, что зимой в Нижнем Новгороде стояли лютые морозы, но виды на реку и заснеженные леса были по-настоящему живописными. Агапов добавляет, что реквизит в сериале стал почти неотличим от реальности:

«Иногда не с первого раза удается отличить куклу от настоящего ребенка — игрушечные младенцы сделаны из мягкого материала, ножки и ручки у них шевелятся. Даже с полутора метров не определишь, где реквизит, а где настоящий ребенок».

Между правдой жизни и правдой кино

Режиссер-постановщик Денис Карро отмечает, что для всей команды второй сезон — не просто продолжение, а возможность глубже раскрыть героев. По его словам, сериал станет более психологичным и многослойным, а детективная линия — насыщеннее.

Он подчеркивает: «Герои будут бороться не только с внешними обстоятельствами — интригами, местью, сложными пациентами, — но и с внутренними конфликтами. Мы хотели, чтобы каждый персонаж столкнулся с чем-то, что заставит его пересмотреть свои убеждения».

Карро также рассказывает, что на площадке постоянно присутствовали медицинские консультанты, следившие за достоверностью

Но иногда, признается режиссер, приходилось идти против «правды жизни ради правды кино»: добавлять драматизм и усиливать контрасты, чтобы зритель сильнее прочувствовал человеческие эмоции и переживания.

Новые испытания и настоящие эмоции

«Акушер» остается редким примером сериала, где медицина и человеческие судьбы переплетаются с детективной интригой. Здесь за каждой операцией — реальная история, за каждым конфликтом — живая эмоция.

Премьера второго сезона медицинского детектива «Акушер» состоится 17 ноября в 20:00 на НТВ.

