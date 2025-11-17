Наука и техника
Илон Маск раскритиковал Windows

Илон Маск и глава Epic Games Тим Суинни раскритиковали Microsoft и Windows
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Глава Tesla Илон Маск присоединился к критике операционной системы (ОС) Windows. На это обратило внимание издание Windows Latest.

Журналисты медиа заметили, что 14 ноября в соцсетях вышла реклама новых функций искусственного интеллекта (ИИ) Windows с участием популярных блогеров. Многие пользователи встретили рекламные ролики Microsoft с негативом и критикой — в том числе, руководитель Tesla и SpaceX Илон Маск.

Одним из первых высказался глава Epic Games — создавшей игру Fortnite компании — Тим Суинни. Он попросил, чтобы Microsoft позволила размещать панель задач вертикально, как это было в Windows 10, и отключила требование создавать учетную запись. Позже к его критике присоединился Илон Маск, который заметил, что особенно согласен с претензией Суинни, касающейся создания аккаунта.

Маск и ранее критиковал ОС от Microsoft. В феврале 2024 года он заявил, что возмущен тем, что при установке Windows 11 нужно создавать аккаунт Microsoft. Предприниматель был обеспокоен тем, что после создания учетной записи доступ к его личным данным получит ИИ от Microsoft.

Журналисты Windows Latest подытожили, что реклама Microsoft спровоцировала волну негодования в соцсетях. «Пользователи в основном настроены враждебно и злобно, а некоторые из них жалуются на реальные проблемы», — подчеркнули авторы.

В начале ноября Microsoft ошибочно разослала уведомления пользователям Windows 10 об окончании поддержки операционной системы. На самом деле ограниченная поддержка обновлениями останется еще минимум на год.

