Пользователей Windows лишили поддержки по ошибке

Microsoft ошибочно лишила пользователей Windows 10 поддержки и обновлений

Корпорация Microsoft ошибочно разослала уведомления пользователям Windows 10 об окончании поддержки операционной системы (ОС). Об этом сообщает издание Tom's Hardware.

Официальная поддержка вышедшей в 2015 году Windows 10 завершилась 14 октября 2025 года. Однако Microsoft оставила пользователям возможность получать обновления бесплатно еще как минимум год. При этом владельцы компьютеров с Windows 10 рассказали, что получили уведомления о немедленном окончании поддержки своей версии ОС.

Как заметили журналисты, подобное уведомление появилось в настройках системы, в связанном с ее обновлением разделе. Причем сообщения об окончании поддержки начали приходить еще в середине октября, о чем свидетельствуют публикации на Reddit. В Microsoft отреагировали на жалобы и признали, что уведомления были разосланы по ошибке.

«Сообщение "Поддержка вашей версии Windows прекращена" может отображаться некорректно», — объяснили в компании. IT-гигант уже выпустил патч, который исправляет ошибку. В Microsoft подытожили, что владельцы Windows 10 останутся с поддержкой и будут получать обновления безопасности в соответствии с жизненным циклом операционной системы.

В начале ноября выяснилось, что Microsoft задержит выпуск крупного обновления 26H2 для большинства компьютеров. В первую очередь его получат лишь владельцы ПК с ARM-процессорами и поддержкой искусственного интеллекта (ИИ), затем — остальные пользователи.