09:52, 5 ноября 2025Наука и техника

Выход крупного обновления Windows 11 задержат

Microsoft задержит обновление Windows 11 для большинства компьютеров
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Melnikov Dmitriy / Shutterstock / Fotodom

Корпорация Microsoft задержит выпуск крупного обновления для большинства компьютеров. Об этом сообщает издание Neowin со ссылкой на инсайдера под ником Phantomofearth.

Последней на данный момент версией Windows 11 является 25H2. 26H2, которая должна выйти в 2026 году, ее будут развертывать постепенно. Первыми ее получат персональные компьютеры (ПК) с ARM-процессорами, которые поддерживают работу с инструментами искусственного интеллекта (ИИ). Спустя примерно полгода или даже больше обновление выйдет для всех пользователей.

Инсайдер объяснил, что Microsoft пожертвует скоростью выхода апдейта ради того, что новые функции первыми испытали ПК с процессорами Snapdragon X2. Для них 26H2 выйдет в первой половине года, ближе к его началу. Пользователи других компьютеров смогут установить апдейт во второй половине — скорее всего, осенью.

«К сожалению, пока все выглядит именно так. Версия 26H1 предназначена исключительно для того, чтобы предоставить Snapdragon X2 Elite платформу Windows с поддержкой этой платформы», — заметил Phantomofearth. Журналисты издания отметили, что инсайдер ранее давал точные прогнозы.

В начале ноября журналисты издания ArsTechnica заявили, что Microsoft до сих пор не исправила уязвимость Windows, которую нашли еще в 2017 году. При этом системную брешь активно используют хакеры.

