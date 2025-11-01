Наука и техника
16:58, 1 ноября 2025Наука и техника

Microsoft не смогла исправить старую уязвимость Windows

ArsTechnica: Microsoft за 8 лет не смогла исправить уязвимость Windows
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Antonio Guillem / Shutterstock / Fotodom

Компания Microsoft до сих пор не исправила уязвимость Windows, которую нашли еще в 2017 году. На это обратило внимание издание ArsTechnica.

Речь идет об уязвимости нулевого дня с идентификатором ZDI-CAN-25373, позже измененным на CVE-2025-9491. На старую проблему не обращали внимания до марта 2025 года, когда о ней рассказали специалисты Trend Micro. Те заметили, что хакеры знают о системной бреши по меньшей мере с 2017 года, то есть Microsoft не может уже восемь лет исправить уязвимость.

CVE-2025-9491 связана с компонентом операционной системы (ОС), который ускоряет открытие приложений и упрощает доступ к файлам. Причем уязвимость активно эксплуатируется: недавно специалисты по безопасности Arctic Wolf узнали, что проблему используют хакеры, предположительно, находящиеся в Китае.

По словам экспертов, хотя Microsoft еще не устранила уязвимость, от нее можно защититься. Для этого нужно через настройки ограничить использование файлов формата .lnk, скачанных из неизвестных источников.

В заключение журналисты ArsTechnica отметили, что уязвимость используют для атак на различные объекты инфраструктуры. Среди пострадавших — организации из США, Канады, России, Южной Кореи и еще около 60 стран.

В конце октября в Windows исправили ошибку, из-за которой ОС не выключала персональный компьютер после обновления.

