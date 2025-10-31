Наука и техника
Исправлена раздражающая проблема Windows

В Windows исправили ошибку, из-за которой ОС не выключала ПК после обновления
Корпорация Microsoft исправила ошибки, вызывающие проблемы при обновлении Windows. Об этом сообщает издание Neowin.

Соответствующие апдейты нашли в обновлении KB5067036, которое принесло в Windows новое меню «Пуск», улучшение искусственного интеллекта и прочие функции, устранение ряда проблем. Также в нем исправили ошибку 0x800f0983, которая возникала при установке обновлений. Специалисты медиа назвали ее раздражающей.

Из-за бага операционной системы (ОС) обновления устанавливались неправильно. Так, если пользователь нажимал на кнопку «Обновить и завершить работу», Windows устанавливала апдейт, но перезапускала систему, а не выключала персональный компьютер (ПК).

Также инженеры Microsoft рассказали, что исправили неполадку, из-за которой приложение Media Creation Tool не работало на устройствах Arm64. Журналисты Neowin отметили, что обновление KB5067036 доступно для всех пользователей.

Ранее в Microsoft придумали, как защитить пользователей от критических ошибок. В Windows добавили инструмент, проводящий сканирование оперативной памяти после каждого появления «синего экрана смерти».

