В Windows придумали защиту от «синего экрана смерти»

В Windows появится защита от «синего экрана смерти» — сканирование памяти

В корпорации Microsoft придумали, как защитить пользователей от критических ошибок. На это обратило внимание издание Bleeping Computer.

«Синий экран смерти» (Blue screen of death, BSoD) — известный индикатор критических ошибок в Windows. В компании рассказали, что в операционной системе (ОС) скоро появится функция, которая будет анализировать причины возникновения подобных ошибок для защиты от них в будущем.

Представители Microsoft сообщили, что после появления BSoD компьютер предложит провести диагностику оперативной памяти. По словам инженеров, чаще всего критические ошибки в ОС связаны с памятью устройства, поэтому после появления BSoD есть смысл провести проактивную проверку этого компонента.

В среднем сканирование памяти занимает около 5 минут, функция запускается при следующем включении устройства. Однако пользователь может и отказаться от нее. Если Windows исправит проблему, то она сообщит об этом пользователю. В настоящий момент новая функция доступна для участников программы предварительной оценки Windows.

В конце октября компания Microsoft выпустила срочное обновление Windows Server. Она устраняет уязвимость, которая позволяет злоумышленникам удаленно использовать определенный код на устройстве.