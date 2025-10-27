Наука и техника
Для Windows выпустили экстренное обновление

Microsoft выпустила срочное обновление, устраняющее уязвимость Windows Server
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Lukmanazis / Shutterstock / Fotodom

Корпорация Microsoft выпустила срочное обновление Windows Server. На это обратило внимание издание Forbes.

Экстренное обновление устраняет уязвимость CVE-2025-59287, о которой в середине октября рассказали специалисты Агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры (США). Проблема связана в первую очередь с Windows Server — специальной серверной версией операционной системы (ОС), но также может касаться Windows 10 и Windows 11.

Уязвимость позволяет злоумышленникам удаленно использовать определенный код на устройстве. Под угрозой атаки оказались компьютеры, на которых не включена специальная функция WSUS. «Для комплексного устранения уязвимости CVE-2025-59287 компания Microsoft выпустила внеплановое обновление безопасности», — заявили создатели Windows.

Специалист по безопасности Бенджамин Харрис из компании watchTowr заявил, что CVE-2025-59287 является популярной уязвимостью. Он с коллегами обнаружили около восьми тысяч воздействий на компьютеры с Windows со стороны хакеров. Харрис заметил, что злоумышленники пытались совершить атаки и на очень крупные, известные компании. В Microsoft попросили пользователей не игнорировать обновление.

В конце октября Microsoft пришлось выпустить срочное обновление для Windows 11, чтобы исправить распространенную ошибку. Она была связана с тем, что в режиме восстановления Windows (WinRE) не работали клавиатура и мышь.

