Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:57, 17 ноября 2025Силовые структуры

Появились подробности о расправе над родственницами Прохора Шаляпина

Убийца родственниц Шаляпина избежал наказания из-за истечения срока давности
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Московской области 52-летний Алексей Л. избежал наказания за расправу над тетей и бабушкой певца Прохора Шаляпина из-за истечения срока давности. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Трагедия произошла в Волгограде в феврале 1996 года. Знакомый одной из жертв ворвался в квартиру, где напал с ножом на 60-летнюю Людмилу Колесникову и 30-летнюю Ирину Нетаеву. В последнюю он также выстрелил. Женщин на следующий день обнаружили родственники, среди которых был 12-летний Прохор Шаляпин.

Преступника задержали только в 2020 году в Подмосковье. К тому времени он уже имел судимости за разбой и кражу. Однако в 2021 году уголовное дело было прекращено из-за истечения срока давности, мужчина вышел на свободу. Летом 2025-го его приговорили к двум годам условно за хранение наркотиков.

Ранее Прохор Шаляпин сообщал, что получил от родной бабушки в наследство квартиру.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Начиналось красиво, а провалилось позорно». Российские бойцы отбили атаку элитного спецназа ВСУ. Как это было?

    Мать призналась в убийстве ребенка в Подмосковье

    Россиянка отдохнула на курорте богачей и заразилась смертельно опасной лихорадкой

    В Германии допустили восстановление отношений с Россией при одном условии

    Военный аналитик из США съездил в зону СВО и поделился наблюдениями о современных боях

    Реакция солдата СВО на выбитый в бою глаз попала на видео

    Трамп сделал новое заявление о связях с Эпштейном и упомянул Россию

    В ДНР рассказали о бегстве ВСУ из Гуляйполя

    Мать найденного в московском пруду мальчика прокомментировала причастность к расправе

    Женщина выиграла в казино 10 миллионов рублей и потеряла дом и мужа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости