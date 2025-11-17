Появились подробности о расправе над родственницами Прохора Шаляпина

Убийца родственниц Шаляпина избежал наказания из-за истечения срока давности

В Московской области 52-летний Алексей Л. избежал наказания за расправу над тетей и бабушкой певца Прохора Шаляпина из-за истечения срока давности. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Трагедия произошла в Волгограде в феврале 1996 года. Знакомый одной из жертв ворвался в квартиру, где напал с ножом на 60-летнюю Людмилу Колесникову и 30-летнюю Ирину Нетаеву. В последнюю он также выстрелил. Женщин на следующий день обнаружили родственники, среди которых был 12-летний Прохор Шаляпин.

Преступника задержали только в 2020 году в Подмосковье. К тому времени он уже имел судимости за разбой и кражу. Однако в 2021 году уголовное дело было прекращено из-за истечения срока давности, мужчина вышел на свободу. Летом 2025-го его приговорили к двум годам условно за хранение наркотиков.

Ранее Прохор Шаляпин сообщал, что получил от родной бабушки в наследство квартиру.