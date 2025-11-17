Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:53, 17 ноября 2025Россия

В российском регионе парковку решили сделать платной даже по ночам

«Ведомости»: Парковка в Ярославской области будет платной даже по ночам
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Парковка в городах Ярославской области будет платной даже по ночам и по праздникам. О таком решении региональных властей стало известно «Ведомостям».

По сведениям издания, местное правительство направило отрицательное заключение на законопроект членов фракции «Единой России», разрешающий автомобилистам бесплатно пользоваться платными парковками в выходные и праздничные дни, а также с 20 до 8 часов по будням.

В парламенте подчеркнули, что инициатива депутатов «противоречит концепции внедрения платного парковочного пространства».

До этого эксперт Андрей Коротков рассказал, что адаптация к изменениям погоды защитит автомобиль от аварий.

Во время парковки специалист посоветовал избегать угловых мест — так ниже риск быть задетым проезжающим мимо транспортом в период гололедицы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Начиналось красиво, а провалилось позорно». Российские бойцы отбили атаку элитного спецназа ВСУ. Как это было?

    Мать призналась в убийстве ребенка в Подмосковье

    Россиянка отдохнула на курорте богачей и заразилась смертельно опасной лихорадкой

    В Германии допустили восстановление отношений с Россией при одном условии

    Военный аналитик из США съездил в зону СВО и поделился наблюдениями о современных боях

    Реакция солдата СВО на выбитый в бою глаз попала на видео

    Трамп сделал новое заявление о связях с Эпштейном и упомянул Россию

    В ДНР рассказали о бегстве ВСУ из Гуляйполя

    Мать найденного в московском пруду мальчика прокомментировала причастность к расправе

    Женщина выиграла в казино 10 миллионов рублей и потеряла дом и мужа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости