В российском регионе парковку решили сделать платной даже по ночам

«Ведомости»: Парковка в Ярославской области будет платной даже по ночам

Парковка в городах Ярославской области будет платной даже по ночам и по праздникам. О таком решении региональных властей стало известно «Ведомостям».

По сведениям издания, местное правительство направило отрицательное заключение на законопроект членов фракции «Единой России», разрешающий автомобилистам бесплатно пользоваться платными парковками в выходные и праздничные дни, а также с 20 до 8 часов по будням.

В парламенте подчеркнули, что инициатива депутатов «противоречит концепции внедрения платного парковочного пространства».

