08:51, 17 ноября 2025Экономика

Россиянка продала квартиру мошенникам и впервые получила отказ в суде

Верховный суд Якутии впервые отказал пенсионерке при продаже квартиры мошенникам
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Якутии Верховный суд отказал пенсионерке, которая продала квартиру мошенникам, в признании сделки незаконной. Это произошло впервые, сообщает РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов республики.

В сентябре 2023 года мошенники убедили россиянку продать квартиру. Затем женщина обратилась в суд, чтобы аннулировать сделку и вернуть жилье себе. Якутский городской суд встал на сторону пенсионерки, но ответчик не согласился с приговором и обратился с жалобой в Верховный суд республики.

Там установили, что при заключении договора купли-продажи россиянка находилась в сознании — она понимала значение своих действий и могла ими руководить. В результате Верховный суд Якутии отменил ранее принятые решения городского суда.

Ранее жительница Москвы с ментальным расстройством отказалась съезжать после продажи квартиры, заявив о давлении мошенников. Расстройство психики суд счел достаточным основанием для отмены сделки и вернул квартиру пенсионерке. Покупатели остались без жилья, денег и с ипотекой.

