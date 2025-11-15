Экономика
13:35, 15 ноября 2025

Пенсионерка с расстройством личности заявила о давлении аферистов при продаже жилья

Москвичка с расстройством психики заявила, что продала жилье из-за аферистов
Виктория Клабукова

Фото: metodej / Shutterstock / Fotodom

В Москве пенсионерка с ментальным расстройством пошла на попятную после продажи квартиры. Она отказалась съезжать, заявив о давлении мошенников, передает издание Baza.

Поначалу пожилая москвичка показалась покупателям дружелюбной и не вызвала подозрений. Покупкой недвижимости супружеская пара озадачилась после того, как их дочь перешла на последний курс университета. Ради квартиры стоимостью 15 миллионов рублей они влезли в долги и взяли ипотеку сроком на 18 лет. Встретившись с хозяйкой, они узнали, что женщина продает жилье из-за переезда в Израиль к сыну. Опасений не возникло и у работников банка: там пенсионерка вела себя непринужденно, рассказывала, что является заслуженным педагогом, а сейчас работает репетитором.

Однако после заключения сделки москвичка отказалась освобождать квартиру. Новых собственников женщина не впустила и заявила по домофону, что ничего не продавала. Пенсионерка задумала аннулировать продажу, написав в иске о расторжении сделки, что находилась под воздействием аферистов и не отдавала отчет своим действиям. Как уточнялось, женщина страдает органическим расстройством личности в связи с сосудистым заболеванием головного мозга.

Расстройство психики суд счел достаточным основанием для отмены сделки и вернул квартиру пенсионерке. Покупатели остались без жилья, денег и с ипотекой.

Ранее аналогичная ситуация произошла в Санкт-Петербурге. Пенсионерка продала жилье по причине переезда в Австралию к сыну, но позднее заявила, что стала жертвой мошенников.

