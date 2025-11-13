Экономика
12:01, 13 ноября 2025

Пенсионерка продала жилье из-за переезда в Австралию и оказалась жертвой аферистов

Петербурженка продала жилье ради переезда в Австралию и заявила о мошенничестве
Виктория Клабукова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге пенсионерка продала жилье под предлогом переезда в Австралию, но позднее заявила, что находилась под воздействием мошенников. Об этом пишет Baza в Telegram-канале.

Жертвой всей истории оказалась покупательница. Выйдя на контакт с продавцом, женщина вела себя предусмотрительно и старалась предупредить любую вероятность мошенничества. С пенсионерки потребовали справку из психдиспансера и расспросили о причинах продажи. Как оказалось, она затеяла сделку ради переезда в Австралию на ПМЖ. Мотивы пожилой петербурженки выглядели правдоподобно: в Австралии последние два года жил ее сын, о чем свидетельствовали фото в галерее телефона и соцсетях пенсионерки. Вдобавок продажей объекта она занималась уже три месяца вместе с риелтором. В банке хозяйка квартиры подтвердила причину продажи — устно и письменно. Сделку закрыли за 8,5 миллиона рублей. Ради приобретенной квартиры покупательница оформила ипотеку сроком на 30 лет.

Однако через несколько дней пенсионерка заявила, что освобождать квартиру не собирается. По ее словам, на продажу жилплощади ее надоумили аферисты. Пожилая женщина посоветовала покупательнице даже не пытаться заехать в квартиру. Боясь остаться и без денег, и без жилья, несостоявшаяся собственница обратилась в суд.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще обращаться к нотариусам, покупая недвижимость. На фоне участившихся случаев мошенничества число заверенных у нотариуса сделок выросло на 21 процент.

