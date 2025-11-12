Россияне отреагировали на участившиеся случаи мошенничества с жильем

Россияне стали чаще заверять договоры о продаже жилья у нотариуса

Россияне стали чаще пользоваться услугами нотариусов, приобретая жилье. О реакции покупателей на участившиеся случаи мошенничества агентству РИА Новости рассказали в пресс-службе Федеральной нотариальной палаты (ФНП).

По данным ведомства, число заверенных у нотариуса жилищных сделок с января по сентябрь выросло на 21 процент по сравнению с 2024 годом. На фоне волны жилищных афер количество удостоверенных договоров достигло 750 тысяч. Чаще заверять стали сделки, в том числе, и по отчуждению жилья — за девять месяцев число соответствующих договоров выросло на 20 процентов, до 485,5 тысячи. Также вырос показатель в отношении сделок по отчуждению строений и нежилых помещений — количество договоров увеличилось на 27 процентов, до 31,2 тысячи, подсчитали в ФНП.

Обращаться к нотариусам стали чаще почти во всех регионах России. Лидером рейтинга стала Москва — здесь число удостоверенных сделок возросло на 48 процентов, до 53 тысячи. Следом идут Подмосковье (прирост на 37 процентов, 55.2 тысячи заверенных сделок), Санкт-Петербург (18 процентов, 39,3 тысячи) и Кубань (17 процентов, 29,5 тысячи).

Как напоминают в ведомстве, психологическое давление на квартировладельца — лишь одна из мошеннических схем. Махинаторы фальсифицируют документы, организуют продажу недвижимости под предлогом банкротства и распродают квартиры почивших хозяев.

Ранее юристы заявили, что россияне могут перестать покупать жилье из-за страха его потерять. Бум аннулирования сделок может всерьез ударить по рынку вторичной недвижимости, считают специалисты.