15:05, 7 ноября 2025Экономика

На российском рынке жилья заметили тревожный тренд

Юрист Хаминский: Россияне могут перестать покупать квартиры из-за страха потери
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Бум аннулирования сделок на вторичном рынке жилья по инициативе продавца может вынудить россиян перестать покупать жилье из-за страха потерять имущество. Тревожный тренд на рынке недвижимости заметил юрист Александр Хаминский, пишет «Общественная служба новостей».

«Постепенно складывается практика, когда сторона, покупающая недвижимость, ставится в заведомо неравное положение, так как продавец в любой момент может потребовать признать сделку недействительной, поскольку действовал под влиянием мошенников», — рассказал специалист.

Если такие ситуации станут встречаться еще чаще, то пострадает спрос на вторичные квартиры — покупатели начнут опасаться сделок с готовым жильем. Чтобы обезопасить себя, Хаминский посоветовал заранее потребовать у старого владельца нотариально заверенное заявление, что он продает квартиру в своих интересах без участия третьих лиц. Кроме того, сделку стоит застраховать и привлечь родственников продавца как гарантов правомерности.

Ранее россиянка осталась без жилья и денег после того, как продавец заявила, что избавилась от квартиры по указке мошенников. Судебная экспертиза, однако, заключила, что женщина психически здорова и осознавала последствия своих действий. Разбирательства шли в течение двух с половиной лет — заключение о психическом здоровье не отменило решение об изъятии объекта в пользу бывшей хозяйки.

