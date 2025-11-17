России спрогнозировали затяжные очереди автовозов в преддверии нового утиля

«Ъ»: Очереди на ввоз автомобилей в Россию могут растянуться до конца ноября

Повышенный спрос на ввоз автомобилей в Россию из-за границы может сохраниться до начала зимы, когда в силу вступит обновленная методика расчета утильсбора на иномарки категории М1. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на опрошенных дилеров.

Многометровые очереди автовозов на границах с Китаем, Казахстаном и Киргизией, ожидают участники рынка, сохранятся до конца ноября 2025 года. Именно через эти страны в настоящее время идет основной поток импорта автомобилей в Россию. Подобная динамика будет связана в первую очередь с грядущим повышением ставок на ввоз относительно мощных машин, отмечают эксперты.

В очередях на границах с этими странами, по подсчетам «Автодома», сейчас может находиться в общей сложности порядка 3-4 тысяч автовозов. Наиболее сложная ситуация на границе с Казахстаном — там фиксируется пиковая нагрузка на контрольно-пропускные пункты (КПП). По этому направлению, поясняют аналитики, идет транзит транспортных средств из Китая. Значительные очереди здесь стали фиксироваться с середины сентября. Проблему не удалось решить до сих пор, отметили собеседники газеты.

Изначально планировалось, что повышенные таможенные ставки на ввоз иномарок с двигателем мощностью свыше 160 лошадиных сил начнут действовать с 1 ноября. Однако на фоне многочисленных просьб автопроизводителей Минпромторг пошел на уступки и сдвинул сроки вступления в силу обновленной методики расчета утиля на месяц. На этом фоне объемы ввоза машин через таможню Владивостока по итогам октября увеличились почти на треть год к году и установили новый рекорд. Эксперты объясняли подобную динамику стремлением импортеров успеть завезти в страну как можно больше транспортных средств, пока ввоз автомобилей не стал значительно дороже.