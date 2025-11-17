В Курской области показали тело найденного в приграничье бойца ВСУ

В Курской области показали тело найденного в приграничье бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ). Фотографию опубликовал Telegram-канал «Северный ветер».

На снимке видны разрозненные фрагменты того, что некогда было телом одного из оккупировавших курское приграничье украинских солдат. Бесформенную массу, состоящую из лохмотьев и сгнившей плоти, венчает голова — вероятно, отделенная от туловища.

Автор поста обратил внимание на «выражение лица». Он назвал его «гримасой удивления».

Несмотря на то, что Вооруженные силы России полностью выбили ВСУ из курского приграничья, в регионе до сих пор регулярно находят тела украинских военнослужащих. Ранее одно из них нашли в виде мумифицированных останков. В этом случае опознать человека можно только по ДНК.