Создатели шоу «Маска» усложнили правила. Что изменилось в новом сезоне проекта НТВ?

8 февраля в 20:20 в эфире НТВ состоится премьера седьмого сезона шоу «Маска». Звездные жюри и зрители будут гадать, какая популярная личность скрывается под маской. Какие еще сюрпризы готовит новый сезон — рассказывает «Лента.ру».

В новом сезоне на сцену выйдут 14 загадочных персонажей: Баран, Бобер, Богатырь, Гиппопотам, Жираф, Жук, Колибри, Коралл, Лиса, Лягушка, Месяц, Одуванчик, Снегирь и Сурикат. В уникальные костюмы, которые создавались для каждого участника индивидуально, облачатся популярные артисты, спортсмены, телезвезды и другие известные всем персоны. Личности участников тщательно скрываются: вся информация, которая могла бы раскрыть их имена, возраст или род занятий, держится в строжайшем секрете.

Фото: Пресс-служба НТВ

Тем не менее организаторы приоткрыли некоторые детали: в числе конкурсантов — восемь чемпионов и победителей спортивных и творческих состязаний, а также несколько заслуженных и народных артистов России. На их общем счету — более 60 музыкальных альбомов, порядка 150 ролей в кино, сериалах и театре, озвучание 15-20 мультипликационных персонажей. Суммарный возраст всех участников превышает 600 лет, а по знакам зодиака среди них преобладают представители огненной и земной стихий, есть один воздушный знак и два водных. Интересно, что лишь один из героев родился в Год лошади.

Фото: Пресс-служба НТВ

Чтобы никто до последнего не мог узнать участников, по площадке и павильону они передвигаются в зеркальных масках, фирменных худи #безкомментариев и в сопровождении охраны.

Чтобы узнать героев было еще сложнее, создатели шоу решили изменить с помощью костюмов пропорции и рост участников

Будет несколько очень высоких масок и несколько очень низких. Так угадывать по росту и комплекции значительно сложнее.

Впечатления жюри

Разгадывать одну из главных тайн российского телевидения будут Филипп Киркоров, Валерия, Тимур Родригез и Регина Тодоренко. Личность пятого члена жюри пока держится в секрете — его имя станет известно только в первом выпуске шоу.

Фото: Пресс-служба НТВ

Вести проект традиционно будет Вячеслав Макаров

«Интуиция обычно меня не подводит. Но "Маска" — это очень запутанный проект. Продюсеры и артисты уже так научились нас путать, так наловчились, что с каждым сезоном угадывать становится все сложнее и сложнее. Но я не боюсь казаться смешным, нелепым, не боюсь ошибаться. Более того — мне даже нравится ошибаться. Я люблю очаровываться, люблю эффект неожиданности, когда думаешь, что это один персонаж, а оказывается — совсем другой. Кто бы мог представить, что Алсу может так? Или что JONY, который имеет свой музыкальный стиль, может настолько разнообразно раскрыться в проекте? Или как потрясающе раскрылся Анатолий Цой! Панайотов тот же — взял и затанцевал. Это вообще какой-то невероятный артист с удивительным голосом на нашей эстраде. Я уже не говорю про Диму Билана и Сережу Лазарева, которые пошли на этот эксперимент, и про грандиозный финал, когда они разделили первое место», — прокомментировал Филипп Киркоров.

Фото: Пресс-служба НТВ

Своими эмоциями поделилась и певица Валерия: «"Маска" — удивительный проект, ведь в нем принимают участие невероятно талантливые артисты! Многие из них просто поражали нас! (…) Для каждого из членов жюри открытие маски — колоссальный сюрприз и праздник. Иной раз даже не хочется угадывать! Все настолько эмоционально, что даже некогда прислушиваться к своей интуиции. Мы попадаем под чары выступлений, которые заглушают внутренний голос. И даже если я когда-то и чувствовала подсказку от интуиции, то на следующий выпуск маска уводила меня в сторону».

«Это шоу про артистов, про талант, про хорошую музыку и огромный коллектив, который всегда готов удивлять людей. У проекта очень большая аудитория — нас смотрят люди, которые в восторге от сюрпризов. Кто же их не любит? И где вы еще видели шоу, которое может собирать огромные залы, куда зрители идут не на определенного артиста, ведь на афише они видят Банан, Кактус, Панду, Носорога! Фанаты хотят узнать, кто спрятан под маской, чтобы удивиться и получить удовольствие. А шоу "Маска" с каждым годом все больше и больше удивляет зрителей!», — добавила артистка Регина Тодоренко.

Тайна костюмов

За семь лет существования шоу было разработано около 700 эскизов костюмов. Многие герои долго ждали своего выхода, как, например, Богатырь, который дебютирует лишь спустя три года после создания. Для него подготовили три версии костюма, и окончательный выбор участника скоро увидят зрители.

В этом сезоне самыми тяжелыми масками стали Гиппопотам, Бобер и Богатырь, а самыми легкими — Коралл, Одуванчик и Сурикат. Интересно, что основной вес костюма часто составляет не ткань или каркас, а клей: на декорирование одного образа уходит в среднем пять-семь литров.

Все каркасы масок в седьмом сезоне созданы с помощью 3D-печати, что ускоряет производство и позволяет точно подгонять их под артистов. Для комфорта участников в крупные костюмы встроены вентиляторы, а также продуманы системы креплений для разгрузки позвоночника.

Над костюмами работают лучшие мастера со всей страны

Производство распределено между разными городами — от моделирования и печати до ковки, окрашивания и декора. Ткани — а их используется более 40 видов (шелк, бархат, парча, искусственный мех и другие) — проходят до десяти этапов обработки. Часть материалов, включая уникальные легкие камни с эффектным преломлением света, заказывается за рубежом.

