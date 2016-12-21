В КБР ликвидировали четырех вернувшихся из-за границы боевиков

В Кабардино-Балкарии ликвидировали четырех боевиков, вернувшихся в регион из зон вооруженных конфликтов. Об этом рассказал заместитель начальника полиции по оперативной работе МВД по КБР Михаил Громаков, передает «Интерфакс».

По его словам, всего в республику возвратились 23 человека. Еще 24 уроженца КБР были убиты на территории Ирака и Сирии. Громаков отметил, что в отношении 85 жителей республики, принимающих участие в деятельности незаконных вооруженных формирований за рубежом, возбуждено 114 уголовных дел, 59 человек объявлены в международный и 80 — в федеральный розыск.

В середине октября в Чегемском районе КБР силовики нейтрализовали троих боевиков, причастных к расстрелу наряда полиции в городе Прохладный. Как отмечалось, боевики планировали теракт в годовщину нападения на Нальчик в октябре 2005 года.

Атака экстремистов на столицу Кабардино-Балкарии произошла 13 октября 2005 года. В ходе нападения были убиты 35 сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, а также 15 гражданских лиц. Ранения получили 131 силовик и 92 мирных жителя. 95 боевиков были уничтожены.