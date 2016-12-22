Пакет муки бросили в претендента на пост президента Франции

Неизвестный мужчина бросил пакет с мукой в претендента на пост главы государства Франции и бывшего премьера-министра страны Мануэля Вальса. Об этом в четверг, 22 декабря, сообщает Le Figaro.

Инцидент произошел на одной из улиц Страсбурга в тот момент, когда политик собирался зайти в кафе. Совершивший нападение мужчина кричал при этом: «Мы не забудем о применении статьи 49.3 Конституции!». Хулигана задержали.

По информации издания, после нападения Вальс, не произнеся ни слова, отряхнулся и вошел в кафе, где его ждали представители местного отделения Соцпартии.

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Статья 49.3 позволяет правительству страны провести через парламент законопроект, который не поддерживают депутаты. Отмечается, что Вальс, занимая пост главы правительства, неоднократно использовал это право, что вызывало критику как в самом парламенте, так и со стороны французской общественности.

Выступая на прошлой неделе в качестве выдвинутого от правящей Социалистической партии кандидата, Вальс высказался за отмену спорной статьи Конституции.

Первый тур президентских выборов во Франции состоится в апреле 2017 года, второй, если понадобится, в мае. От правоцентристской партии «Республиканцы» выдвинут бывший глава кабинета министров Франсуа Фиойн. Марин Ле Пен будет представлять возглавляемый ею «Национальный фронт». Праймериз социалистов, на которых утвердят кандидата от партии, пройдут в январе 2017 года.