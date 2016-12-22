Ле Пен назвала сроки гипотетического референдума о выходе Франции из ЕС

Лидер французского «Национального фронта» Марин Ле Пен пообещала провести референдум по выходу из ЕС в случае ее победы на президентских выборах. Об этом она сообщила в интервью РИА Новости.

«В том, что касается Евросоюза (…). Я сказала французам, что, если они меня выберут, я незамедлительно направлюсь в Брюссель, чтобы начать переговоры о возвращении нашего суверенитета. А через полгода после моего избрания организую референдум», — сказала политик.

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Она также добавила, что «если Франция покинет ЕС, он сразу же развалится».

В сентябре Ле Пен уже заявляла о готовности провести подобный плебисцит. По ее словам, нации должны иметь возможность самостоятельно определять свою дальнейшую судьбу, и главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру нужно «стать наконец демократом» и позволить им это сделать.

Первый тур президентских выборов во Франции состоится в апреле 2017 года, второй, если понадобится, в мае. От правящей сейчас Социалистической партии на пост главы государства выдвинут бывший премьер-министр Мануэль Вальс. От правоцентристской партии «Республиканцы» — также бывший глава кабинета министров Франсуа Фиойн. Марин Ле Пен выдвинута от возглавляемого ей «Национального фронта».

Согласно опросам общественного мнения, два последних кандидата проходят во второй тур выборов.