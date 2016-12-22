США продадут Норвегии пять патрульных самолетов P-8 на 1,75 миллиарда долларов

Норвегия получит патрульные самолеты P-8A Poseidon. Сообщение об этом размещено на сайте Управления военного сотрудничества Минобороны США (DSCA).

Размер контракта составит 1,75 миллиарда долларов. Поставка включает в себя пять самолетов типа P-8A и значительный набор дополнительного оборудования и снаряжения, включая 2000 гидроакустических буев AN/SSQ-125.

В оплату включены также обучение персонала и поставка запчастей (в том числе запасных двигателей).

Как отметило издание Defense News, одобрение поставки не встретило никакого сопротивления со стороны органов государственной власти, так как Норвегия рассматривается в США как один из ключевых игроков в системе отслеживания действий российских подводных лодок в Северной Атлантике.

Норвегия с 1969 года использует патрульные самолеты P-3 Orion, на смену которым и разрабатывался P-8. В составе 333-й эскадрильи Королевских ВВС Норвегии, базирующейся на авиабазе Андейя на севере страны, шесть самолетов типа P-3. После перевооружения на P-8 эскадрилья должна быть переведена на авиабазу Эвенес близ Нарвика.

