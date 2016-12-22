В Сочи прошли церемония награждения лауреатов шестой премии в области инноваций

16 декабря в Solis Sochi Hotel на Красной Поляне состоялась церемония награждения лауреатов шестой премии в области инноваций «Время инноваций 2016» — ежегодной независимой награды, вручаемой за лучшие практики по внедрению, разработке и развитию инноваций в разных сферах. Об этом говорится в пресс-релизе организаторов премии, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Официальная часть церемонии получилась весьма насыщенной, и собрала множество положительных отзывов от участников конференции. «Мы живем в настолько технологичном мире, что инновационные решения — естественная необходимость любого бизнеса. Сегодня здесь собрались компании, которые добились успеха во внедрении различных инноваций, и хочется сказать большое спасибо организаторам за возможность увидеть огромное количество интересных кейсов в одном месте», — сообщил директор по развитию и управлению бизнес-процессами ГК «Орион» Елена Ячменникова.

По ее словам, спутниковая медиаплатформа «Орион» теперь не только самая большая в России по количеству телеканалов и охвату территорий, но еще и признана технологической инновацией года.

Продолжением вечера стал гала-ужин по случаю награждения лауреатов премии, проведенный при поддержке всесезонного курорта в Красной Поляне — горно-туристического центра «Газпром». Победителями премии в 2016 году стали более пятидесяти организаций, в числе которых «Почта России» и компания MAYKOR, МГТС, спутниковая медиаплатформа «Орион», инвестиционная компания «Финам», ASUS, Imperial Park Hotel & Spa, Deceuninck Rus, «Молочный комбинат Воронежский», ,анк «Санкт-Петербург», «Открытие Факторинг», компания «ЛайфТелеком», МОЭСК и Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС, сервис Performance Food, Samsung Electronics, Калининградский янтарный комбинат, «Аэрофлот - Российские авиалинии», «Российские железные дороги».

Премия «Время Инноваций» проводится с 2011 года. Организатор премии — фонд «Социальные проекты и программы». В состав экспертного совета премии входят признанные эксперты в области науки, инноваций, авторитетные общественные деятели, представители бизнес-сообществ и органов государственной власти.