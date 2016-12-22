Наказ Лукашенко «украсть, откопать и найти» 500 долларов превратился в мем

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с собственной администрацией дал поручение в 2017 году достигнуть уровня средней зарплаты в 500 долларов. «Украдите, откопайте, найдите — что угодно, но 500 долларов должно быть выполнено», — заявил глава республики. Белорусы тут же превратили указание Лукашенко в мем.

Пользователи активно делятся отрывком из выступления белорусского президента на страницах в Facebook, Twitter и «ВКонтакте» и комментируют поручение.

— Чай з варэннем (@belteanews) 21 декабря 2016, 20:54

Слова Лукашенко напомнили пользователям фрагмент из фильма «Джентльмены удачи», где Доцент предлагает «красть, закопать и откопать» деньги.

Во «ВКонтакте» предположили, что с такими предложениями Лукашенко без труда стал бы «хорошим тамадой с интересными конкурсами».

«Помогите Саше найти среднюю зарплату белоруса», — написал пользователь Ев Пируватов.

Лукашенко занимает президентский пост с 1994 года. Политику 61 год.

