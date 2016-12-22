Ученые рассказали об экологической чистоте оленьих пастбищ в Арктике

На оленьих пастбищах в Ямало-Ненецком автономном округе отсутствуют источники потенциального химического загрязнения, а также признаки техногенного накопления вредных веществ. Об этом рассказали ТАСС в правительстве региона.

«Негативного изменения окружающей среды или снижения ее качества не зафиксировано. Геохимическое состояние исследованных поверхностных вод, донных отложений, почв и растительности остается стабильным», — отметил представитель администрации.

Ученые провели исследования на 15 полигонах, взяли несколько сотен проб. Внимание также уделили состоянию популяций краснокнижных видов животных, которое в итоге определили как стабильное.

Работа проводилась в рамках региональной госпрограммы по охране окружающей среды.