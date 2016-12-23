Возле здания Турецкой федерации Бельгии нашли бомбу

В бельгийской столице возле здания, где располагается офис Турецкой федерации Бельгии, нашли бомбу. Об этом сообщает Derniere Heure.

«После сигнала о том, что обнаружен подозрительный пакет, на место прибыла полиция, — заявил мэр города. — Она перекрыла окрестные улицы».

В пакете обнаружили самодельное взрывное устройство, сделанное из газового баллона и запала. По словам полицейских, пока неясно, планировали ли люди, оставившие пакет, действительно устроить взрыв или хотели вызвать панику. Начато расследование, но подозреваемых пока нет.

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6 декабря 450 учащихся двух школ в бельгийском городе Андерлехт были эвакуированы из-за угрозы взрыва после того, как неизвестный сообщил по телефону в полицию, что учебные заведения заминированы. 23 ноября власти заявили, что традиционная рождественская ярмарка «Зимние удовольствия» в Брюсселе может подвергнуться террористической атаке.

В Бельгии действует предупреждение о высоком уровне террористической опасности, объявленное после терактов в Брюсселе 22 марта этого года. Два взрыва произошли в аэропорту бельгийской столицы недалеко от стойки компании American Airlines. В тот же день еще один взрыв прогремел на станции брюссельского метро «Маальбек». В результате терактов погибли 35 человек, более 300 пострадали. Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).