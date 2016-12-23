В новом году в Москве откроют 16 новых станций метро

В Москве в 2017 году будут открыты 16 новых станций метро. Об этом сообщил руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев, передает Национальная служба новостей (НСН).

В частности, в начале нового года планируется запустить первый участок Третьего пересадочного контура с пятью станциями. Помимо этого будет введен в эксплуатацию участок Калининско-Солнцевской линии. На Замоскворецкой ветке откроется станция «Ховрино».

Станцию «Беломорская», которая будет находиться на этой же линии, планируется открыть для пассажиров в 2018 году. Ее строительство было возобновлено в июле.

В сентября в Москве были открыты три новые станции Люблинско-Дмитровской линии: «Бутырская», «Фонвизинская» и «Петровско-Разумовская».