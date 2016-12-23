Путин обвинил США в создании предпосылок к новой гонке ядерных вооружений

Предпосылки к новой гонке ядерных вооружений были созданы Вашингтоном после выхода из договора по ПРО. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в пятницу, 23 декабря, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Россия продолжит совершенствовать свою "ядерную триаду", в том числе и в сфере средств преодоления ПРО», — пообещал президент.

Договор об ограничении систем противоракетной обороны был подписан в Москве в мае 1972 года. Он существенно ограничивал право стран-участников (США и СССР) в разработке и развертывании средств борьбы с межконтинентальными баллистическими ракетами.

В частности, по договору обеим сторонам разрешалось развернуть не более чем 100 противоракет для прикрытия наиболее важных объектов от обезоруживающего удара.

В декабре 2001 года президент США Джордж Буш заявил об одностороннем выходе из договора.

