Путин пообещал сельскому хозяйству поддержку в 2017 году

Правительство планирует в 2017 году продолжить субсидирование ряда отраслей сельского хозяйства. Об этом в ходе большой пресс-конференции в пятницу, 23 декабря, заявил президент России Владимир Путин, передает корреспондент «Ленты.ру».

На поддержку сельского хозяйства, по словам президента, в следующем году будет выделено 216 миллиардов рублей.

«Антикризисная мера не может быть постоянной. Она на то и антикризисная, чтобы помочь отдельным отраслям», — отметил Путин, отвечая на вопрос о субсидиях для сельскохозяйственного машиностроения.

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По словам президента, следует ориентироваться на то, что «сельхозмашиностроение и другие отрасли будут жить на естественном спросе, а не на субсидиях».

При этом Путин отметил «положительный тренд» в развитии сельского хозяйства.