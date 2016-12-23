Депутаты Рады проигнорировали заседание

Заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко в пятницу, 23 декабря, закрыла заседание парламента Украины при практически пустом сессионном зале. Об этом сообщается на сайте украинского «24-го канала».

Как отмечает ресурс, за час до окончания заседания в зале оставались всего лишь несколько человек. Геращенко выразила надежду, что отсутствие депутатов объясняется тем, что они находятся на встречах с избирателями. За день украинские парламентарии не рассмотрели ни одного законопроекта.

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В мае глава Рады Андрей Парубий подписал распоряжение, согласно которому из заработной платы депутатов вычитают фиксированную сумму за каждое пропущенное заседание. Один прогул стоит парламентариям около 700 гривен (примерно 1800 рублей).

В апреле премьер-министр Украины Владимир Гройсман своим последним распоряжением на посту спикера Верховной Рады поднял народным депутатам зарплату почти в три раза.

В конце февраля глава миссии Европарламента по реформированию Рады Пэт Кокс выразил недовольство тем, что украинские депутаты прогуливают работу в парламентских комитетах.