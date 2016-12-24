Украинские пограничники понаблюдали за полетом пяти российских Ми-8 над Крымом

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины 23 декабря зафиксировали активизацию российской авиации в небе над Крымом. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В частности, пограничники Бердянского и Херсонского отрядов наблюдали полет пяти Ми-8 Вооруженных сил России над территорией полуострова. Отмечается, что вертолеты не пересекали границу, двигаясь строго вдоль нее. «Во всех случаях пограничники информировали взаимодействующие подразделения Вооруженных сил Украины», — подчеркнули в службе.

Госпогранслужба также зафиксировала незначительное перемещение российской военной техники вблизи границы и движение катеров на воздушных подушках на морском участке, из которых осуществлялась высадка и посадка людей.

В сентябре этого года МИД Украины выразил обеспокоенность в связи с проведением военных учений «Кавказ-2016» на юге России. Киев призвал Москву «прекратить провокационное наращивание военного присутствия на оккупированных территориях (Киев не признает результаты референдума, по результатам которого Крым воссоединился с Россией — прим. «Ленты.ру») и на границе с Украиной и обеспечить шаги по снижению напряжения».