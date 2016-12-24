Регионам выделят 6,4 миллиарда рублей на доплаты к пенсиям

Российским регионам в 2017 году направят 6,417 миллиарда рублей на доплаты к пенсиям. Об этом говорится в распоряжении правительства, опубликованном в субботу, 24 декабря.

Документ от 22 декабря утверждает распределение межбюджетных трансфертов бюджетам 13 субъектов. Как отмечается в справке, общая численность получателей доплат составит около 410 тысяч человек, а их средний размер — от 2142 до 8537 рублей.

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Согласно распоряжению самую большую сумму получит Московская область — более 1,4 миллиарда рублей. Далее идут Республика Саха (Якутия) — более 1 миллиарда, а также Приморский край — 960 миллионов рублей. Меньше всего направят Ненецкому и Чукотскому автономным округам — 37,6 и 92,1 миллион рублей соответственно.

Средства выделят также Республике Коми, Камчатскому и Хабаровскому краям, Архангельской, Магаданской, Мурманской, Сахалинской и Еврейской автономной областям.

20 декабря Пенсионный фонд России (ПФР) опроверг появившуюся ранее в СМИ информацию о задержке выплаты пяти тысяч рублей некоторым пенсионерам.

15 декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что никаких заморозок индексации пенсий в России не предвидится, все выплаты на 2017 год для пожилых граждан уже заложены в бюджете.