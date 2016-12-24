В сети посмеялись над русскоязычными вывесками из корейского сериала про Россию

В сети обратили внимание на фотографии со съемок корейского сериала «Сеул 1945», на которых запечатлены русскоязычные названия заведений, якобы находящихся во Владивостоке. Снимки были опубликованы в Twitter-аккаунте юзера с ником De function.

«Корейцы снимают кино про Россию с невыносимо аутентичным вывесками», — говорилось в публикации.

Фото: @de_function 1 /3

Пользователи социальной сети посмеялись над фантазией создателей сериала. Среди «русских» названий оказались «Глист хлебопекарня», «Вообще ружье рынок», «Кто виноват? Пиво, водка» и «Хлебленности».

Некоторые похвалили корейцев за креатив, отметив, что вывески прекрасны и изящны. «Почти Серебряным веком повеяло, футуристами там, например», — заявил один из них.

Другие предположили, что причиной происхождения нелепых вывесок стал алкоголь. «Видимо, вопрос "Кто виноват?" задается утром во время дикого похмелья», — заметил пользователь Phase Commander.

На вопросы интересующихся названием фильма автор публикации ответил, что «кино про Россию» — это «не совсем фильм, а сериал "Сеул 1945". И он уже снят. Там просто пара эпизодов про Владивосток».

«Сеул 1945» — многосерийная военно-историческая драма, запущенная в 2006 году на корейском канале KBS1. Сериал состоит из 71 серии.