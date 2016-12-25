Бывшего чемпиона мира по боксу избили на автозаправке

Бывший чемпион мира по боксу в двух весовых категориях Рикардо Майорга был избит на одной из автозаправок в Манагуа (Никарагуа). Об этом в воскресенье, 25 декабря, сообщает Boxingscene.

На бывшего спортсмена напал неизвестный с битой и ударил его несколько раз. Отмечается, что причиной нападения стал конфликт между сторонами, завязавшийся в очереди на заправочную станцию. Разбив 43-летнему боксеру лицо в кровь, неизвестный скрылся с места происшествия.

В последнем бою в 2015 году Майорга проиграл нокаутом американцу Шейну Мозли. Всего на профессиональном ринге экс-чемпион мира в полусреднем и первом среднем весе провел 41 бой, в которых одержал 31 победу (25 нокаутом), девять раз проиграл, еще один поединок завершился вничью.