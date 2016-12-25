В район катастрофы Ту-154 направили водолазов

МЧС России направляет в Сочи спасателей и водолазов отряда «Центроспас» и центра «Лидер» для участия в поисковой операции в районе крушения самолета Ту-154 Минобороны. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя ведомства.

«В ближайшее время в Сочи отправится самолет МЧС Ил-76, он доставит в район поисковой операции специалистов (...), имеющих опыт глубоководных работ на больших глубинах», — сказал представитель министерства.

По его словам, сотрудники МЧС оснащены, передвижными барокамерами и подводными управляемыми аппаратами «Фалькон».

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Самолет Ту-154 пропал с экранов радаров в 05:40 мск 25 декабря, спустя 20 минут после вылета из Сочи. Туда он прибыл из Чкаловского для дозаправки. Воздушное судно направлялось в сирийскую Латакию.

Источник в силовых структурах сообщил, что Ту-154 упал в Черное море на седьмой минуте полета, приблизительно в пяти километрах от берега, ближе к Анапе. «Обломки рухнувшего самолета разлетелись вдоль побережья на 1,5 километра, они находятся на глубине от 50 до 100 метров», — заявил он.

По уточненным данным, на борту находились 92 человека: восемь членов экипажа и 84 пассажира, в их числе 68 артистов ансамбля песни и пляски имени Александрова, и девять российских журналистов.