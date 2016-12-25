Силовые структуры
 

Военные рассказали о техническом состоянии разбившегося Ту-154

Перейти в «Мою Ленту»
Поисковая операция на месте крушения
Поисковая операция на месте крушения

Ту-154, разбившийся в Черном море, недавно прошел ремонт. Об этом сообщили ТАСС в министерстве обороны.

Последний раз машина ремонтировалась в декабре 2014 года, пояснили военные, а в сентябре 2016 года прошла плановое обслуживание.

Ту-154Б-2 с бортовым номером RA-85572 был передан в эксплуатацию в мае 1983 года. На момент катастрофы машина не вылетала назначенный ресурс по времени (35 лет). Самолет эксплуатировался, по словам военных, в щадящем режиме: за все время жизни машина находилась в воздухе только 6689 часов из 60 тысяч назначенных по ресурсу.

Самолет Ту-154 пропал с радаров в 05:27 мск 25 декабря после вылета из Сочи. Туда он прибыл из Чкаловского для дозаправки. Воздушное судно направлялось в сирийскую Латакию. Машина упала на седьмой минуте после взлета, приблизительно в пяти километрах от побережья.

По уточненным данным, на борту находились 92 человека: восемь членов экипажа и 84 пассажира, в их числе 68 артистов ансамбля песни и пляски имени Александрова, и девять российских журналистов

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Опубликован список пассажиров разбившегося самолета Минобороны
Поисками обломков Ту-154 занялись четыре судна и пять вертолетов
Разбившийся под Сочи Ту-154 был построен в 1983 году
Последние новости
Глава СПЧ предложил увековечить память Доктора Лизы
Путин и Назарбаев обсудили с Эрдоганом ситуацию в Сирии
Водолазы и глубоководные аппараты поищут бортовые самописцы Ту-154
Коля Лукашенко рассказал о нежелании управлять страной
К поискам на месте падения самолета под Сочи привлекут 1,3 тысячи военнослужащих
Исполненный ансамблем Александрова гимн России прозвучал в прямом эфире в Италии
Житель Оренбуржья отравился алкоголем с метанолом под видом водки из Казахстана
Другие материалы рубрики
18:22 Сегодня
Ту-154Б-2 RA-85572

Что случилось над Черным морем

Основные версии катастрофы Ту-154
11:11 Сегодня

Разбившийся под Сочи Ту-154 был построен в 1983 году

15:32 Сегодня

СМИ объяснили разлет обломков Ту-154 на большой площади

10:26 Сегодня

Минобороны уточнило данные по находившимся на борту Ту-154 пассажирам

11:55 Сегодня

Трагический ансамбль

Разбился лайнер, вылетевший из Сочи в Сирию: что известно
18:59 Сегодня

К поискам на месте падения самолета под Сочи привлекут 1,3 тысячи военнослужащих

13:56 Сегодня

Штурман разбившегося самолета Минобороны спасал «танцующий лайнер»

09:23 Сегодня

Обстрелянные бандитами двое полицейских в Дагестане скончались

00:02 Сегодня

Загородный взлом

Монолог сотрудника Росгвардии об охране частных домов в Подмосковье на Новый год
15:25 Сегодня

Минобороны отчиталось о ходе поисковой операции в Черном море

13:24 Сегодня

МЧС отправило в район катастрофы Ту-154 глубоководный аппарат и водолазов

12:32 23 декабря 2016

У московской пенсионерки украли драгоценности и шубу за семь миллионов рублей

Россия
Елизавета Глинка«Мы никогда не уверены, что вернемся живыми»
В авиакатастрофе Ту-154 под Сочи погибла Елизавета Глинка — Доктор Лиза
Катастрофа Ту-154
Все, что известно о крушении самолета над Черным морем: хроника
Вжух и год прошел
Главные российские события 2016 года
Глава СПЧ предложил увековечить память Доктора Лизы
Фонд соцстраха назвал размер выплат семьям погибших журналистов и Доктора Лизы
Минтранс объявил о проведении в Москве опознания тел погибших при падении Ту-154
«Апельсиновую нашли. Не хуже "Боярышника"»
Был ли выбор у жителей иркутского Ново-Ленино и будет ли он: репортаж «Ленты.ру»
Все материалы
Мир
French gendarme special forces unit members secure an entrance of the courthouse during the transfer of the Naples-based Camorra mafia member Antonio Lo Russo in Aix-en-Provence April 16, 2014. Antonio Lo Russo, who was arrested in Nice yesterday by Italian and French police, is a member of the Naples-based Camorra mafia and one of Italy's 100 most-wanted fugitives.Мафия, которой нет
Чем промышляют криминальные кланы во Франции
«России популистский подъем не грозит»
Федор Лукьянов о главных событиях и трендах 2016 года
Лицом к Азии
Итоги поворота России на Восток в 2016 году
На нефтеперерабатывающем заводе в Израиле произошел сильный пожар
Нетаньяху вызвал послов стран-членов Совбеза ООН из-за резолюции о поселениях
Опасная это работа
Почему дипломаты за рубежом постоянно рискуют жизнью
«Это не просто варварство»
Контекст и последствия убийства Андрея Карлова
Все материалы
Бывший СССР
Зона конфликта в ДонбассеСкрутили в дугу
Как украинские военные захлебнулись в собственной атаке под Дебальцево
В Грузии отменили тюремное наказание за употребление марихуаны
Внимание в воздух
Зачем Душанбе грозится прервать авиационное сообщение с Россией
Боевики на Украине похитили учредителя крымского музея
Аваков счел странным голосование Украины против Израиля в СБ ООН
Савченко сравнила нынешнюю власть на Украине с предыдущей
Польская община потребовала от Киева автономии для Львовской области
Все материалы
Финансы
«Это будет погибель»
Сможет ли экономика России жить без санкций
Регионам выделят 6,4 миллиарда рублей на доплаты к пенсиям
The New York Times рассказала об ущербе Украины от ассоциации с ЕС
Владимиру Комлеву вручили первую карту игрока НХЛ на базе «Мира»
Минфин и ЦБ согласовали новый порядок компенсаций по ОСАГО
США ввели санкции против российских банкиров из-за Сирии
Улюкаев попросил исключить его из состава набсовета ВТБ
Все материалы
Бизнес
Небо с овчинку
На чем авиакомпании экономили в 2016 году, чтобы выжить
Не до жиру
Итоги 2016 года для российского авторынка
Отель как способ заработать
Предприниматели выбирают гостиничный бизнес для сохранения сбережений
СМИ узнали о распоряжении Росавиации проверить надежность Sukhoi Superjet
Падения и компромиссы
Чем запомнится 2016 год мировому и российскому нефтегазу
«Дон-Строй Инвест» с 2010 года увеличил портфель проектов в 10 раз
США включили еще 23 российские компании в санкционный список
Все материалы
Силовые структуры
Ту-154Б-2 RA-85572 Что случилось над Черным морем
Основные версии катастрофы Ту-154
Трагический ансамбль
Разбился лайнер, вылетевший из Сочи в Сирию: что известно
Загородный взлом
Монолог сотрудника Росгвардии об охране частных домов в Подмосковье на Новый год
СМИ объяснили разлет обломков Ту-154 на большой площади
К поискам на месте падения самолета под Сочи привлекут 1,3 тысячи военнослужащих
Штурман разбившегося самолета Минобороны спасал «танцующий лайнер»
Минобороны отчиталось о ходе поисковой операции в Черном море
Все материалы
Наука и техника
Разбудили дьявола
Как генная инженерия изменит наш мир до неузнаваемости
Филателисты, не разбредаемся!
Почему советская власть держала коллекционеров марок в ежовых рукавицах
Криворукие
Худшие игры 2016 года по версии «Ленты.ру»
Разрешено применение генетически модифицированных комаров в качестве оружия
Астронавт НАСА Пирс Селлерс умер от рака
«Изнасилования приняли массовый характер»
Чем закончилась сексуальная революция 1917 года
Названы сроки уничтожения Земли роем комет
Все материалы
Спорт
Сергей КовалевЖизнь — боль
Остановленный Крушитель, попавшийся Витязь и другие итоги уходящего года в боксе
Эх, «Динамо»...
Какое будущее уготовано легендарному московскому клубу
Команда Gazprom-RusVelo образца 2017 года«Победа в монументальной классике круче Олимпиады»
Велогонщики Gazprom-RusVelo о новом сезоне, задачах и ориентирах
UFC сообщил об отмене поединка между Вердумом и Веласкесом
РФС выразил соболезнования родным и близким погибших пассажиров Ту-154
ЦСКА выразил соболезнования в связи с катастрофой Ту-154
Форвард Эменике вылетел в Москву на переговоры о возвращении в «Спартак»
Все материалы
Культура
Недопетая песня
65 участников ансамбля имени Александрова погибли в авиакастрофе
Коровка в космосе
Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Пассажиров» до «Елок 5»
«Сосед по деревне советует носить оберег от колдунов»
Паскаль Буайе о том, зачем человеку верить в высшие силы
Турецкий предложил сохранить ансамбль имени Александрова
A new elementary school in West Berlin's Staaken (Spandau) district is named after world famous Swedish author Astrid Lindgren, right, sourrounded by pupils of the new school, reading books written by her, which she signs for them, April 18, 1966. Behind Lindgren is Heinz Evers, West Berlin's top government official in charge of the city's school system. («Астрид-писатель и Астрид-бабушка — два разных человека»
Внук и правнук Астрид Линдгрен о бабушке-ведьме и ее рисовом пудинге
Вышел первый трейлер нового фильма о Чужом
Умер вокалист Status Quo Рик Парфитт
Все материалы
Интернет и СМИ
Сергей МавродиМавр сделал свое дело
Как Мавроди грабит миллионы африканцев и заставляет их восхвалять себя
С барского плеча
Зачем богачи и звезды засыпают пользователей сети рождественскими подарками
Телеканалы изменят сетку вещания в связи с авиакатастрофой
Исполненный ансамблем Александрова гимн России прозвучал в прямом эфире в Италии
Назвавшего журналистов чепушилами губернатора поздравили с Годом петуха
Союз журналистов России выразил соболезнования родным жертв катастрофы Ту-154
Орловский губернатор назвал журналистов чепушилами
Все материалы
Ценности
В лесу родилась девочка
Чем красивые женщины сверкнут в новогоднюю ночь
Балерины Большого театра попозировали в метро для рекламы
Cartier приготовил к SIHH-2017 новые драгоценные часы
Bentley из клипа Элтона Джона Nikita пойдет с молотка
На свои куплено
Вещи, которые хотелось приобрести в уходящем году
Супермодель Карли Клосс посоветовала ходить на вечеринки в нижнем белье
Белла Хадид стала моделью года
Все материалы
Путешествия
Пир во время зимы
Как встречают Новый год в разных странах мира
Раскатали лед
Лучшие катки Европы для новогодних каникул
Стокгольмский синдром
Дух Рождества в эпицентре шведского дизайна
Граждан США предупредили об опасности поездок в Иорданию и Египет
Российский авиалайнер вылетел в Душанбе вопреки запрету Таджикистана
Для туристов выпустили видеоинструкцию по пользованию туалетами в Японии
Путешественник посетил 121 страну на контейнерных судах
Все материалы
Из жизни
Plus-size`модель Эшли Грэм в рекламной кампании Addition ElleДо свидания, «90-60-90»!
В 2016 году мир моды и красоты окончательно принял нестандартных моделей
Радужный блог
Трансгендеры, которые ведут трансляцию о своей жизни в сети
Пойманы в процессе
Фотопроект о женском удовольствии к Международному дню оргазма
Француз превратил бетономешалку в диско-шар
Умерла пережившая падение с 10-километровой высоты стюардесса Весна Вулович
Незнакомка оплатила рождественские подарки жительницы Великобритании
Гигантский аллигатор вернулся на поле для гольфа во Флориде
Все материалы
Турбо против атмосферника: Битва года
Часть пятая: Porsche 911 Turbo S против Audi R8 V10 plus
НАМИ создал логотип для правительственных машин
1225 лошадиных сил на двоих: Битва года
Часть четвертая: Jaguar F-Type SVR против Chevrolet Corvette Z06
«АвтоВАЗу» не хватило деталей на 10 тысяч машин
20 жутких полицейских машин
Самые странные автомобили для правоохранительных органов
Полноприводный хот-хэтч Volkswagen стал мощнее
На «Гелике» через заброшенный город
Машины, на которых вы не прокатитесь. Второй сезон
Все материалы
Этот номер пройдет
Как выглядят самые безумные гостиницы России и зарубежья
Австралиец пожертвовал домом за шесть миллионов долларов ради Porsche
«Теперь она бомж и живет в закутке под лестницей»
История преподавательницы, лишившейся трех квартир в Москве
От роддома до могилы
Тайны фамильных особняков, в которых живут поколения фермеров и журналистов
Но есть и хорошие новости
Рынок недвижимости шокирует россиян
В США арендатор вынесла из квартиры украшения и вибраторы на 40 тысяч долларов
Все материалы