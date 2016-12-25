Военные рассказали о техническом состоянии разбившегося Ту-154

Ту-154, разбившийся в Черном море, недавно прошел ремонт. Об этом сообщили ТАСС в министерстве обороны.

Последний раз машина ремонтировалась в декабре 2014 года, пояснили военные, а в сентябре 2016 года прошла плановое обслуживание.

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Ту-154Б-2 с бортовым номером RA-85572 был передан в эксплуатацию в мае 1983 года. На момент катастрофы машина не вылетала назначенный ресурс по времени (35 лет). Самолет эксплуатировался, по словам военных, в щадящем режиме: за все время жизни машина находилась в воздухе только 6689 часов из 60 тысяч назначенных по ресурсу.

Самолет Ту-154 пропал с радаров в 05:27 мск 25 декабря после вылета из Сочи. Туда он прибыл из Чкаловского для дозаправки. Воздушное судно направлялось в сирийскую Латакию. Машина упала на седьмой минуте после взлета, приблизительно в пяти километрах от побережья.

По уточненным данным, на борту находились 92 человека: восемь членов экипажа и 84 пассажира, в их числе 68 артистов ансамбля песни и пляски имени Александрова, и девять российских журналистов