Голландский авиаперевозчик заставил туристов из 20 стран сесть за один стол

Нидерландская авиакомпания KLM в ходе рождественской акции в амстердамском аэропорту Схипхол собрала пассажиров за необычным столом. Соответствующее видео было выложено на официальном канале перевозчика в YouTube.

Как сообщает портал bondingbuffet.klm.com, в воздушной гавани установили стол высотой 4,5 метра. Чтобы столешница опустилась до стандартного уровня, все места за ним должны быть заняты. В итоге в трапезе приняли участие пассажиры из более чем 20 разных стран.

«Посмотрите, что происходит, когда люди сближаются друг с другом вместо того, чтобы смотреть в свои гаджеты. Оторвите взгляд от экрана и вы увидите магию в воздухе. Всех с Рождеством!» — говорится в комментарии к ролику.

