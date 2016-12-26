Иранский профессор отказался топтать израильский и американский флаги

Видео: LiveLeak

Иранский профессор Садик Зибакалам отказался проходить по флагам Израиля и США во время визита в университет города Мешхед. Полотнища были разложены членами добровольческой организации «Басидж». Видео с места событий публикует ресурс LiveLeak.

Зибакалам — выпускник Брэдфордского университета (Великобритания), профессор Тегеранского университета. Он известен выступлениями в эфире различных международных СМИ, в которых часто критикует иранских консерваторов. В феврале 2014 года Зибакалам заявил, что признает государство Израиль.