Минобороны сообщило об обнаружении тела еще одного погибшего при крушении Ту-154

На месте крушения Ту-154 найдено тело еще одного погибшего. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций министерств обороны России.

«Днем было обнаружено и поднято на борт спасательного судна тело еще одного погибшего», — сказано в сообщении.

В департаменте также сообщили, что поисковая операция идет в круглосуточном режиме, в темное время суток акватория Черного моря подсвечивается мощными прожекторами и световыми башнями

Кроме того, в районе поиска назначен еще один, 16-й сектор, туда направлены тральщик «Минеральные воды», патрульный и водолазный катера, а также 24 водолаза.

В Минобороны РФ подчеркнули, что все публикации в СМИ о якобы обнаруженных во время поиска конкретных военных не соответствуют истине.

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Ранее 26 декабря ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах сообщило о том, что водолазы подняли со дна Черного моря тело командира экипажа Ту-154 Романа Волкова. По словам собеседника информагентства, он был опознан по знакам отличия на форме. Кроме того, на поверхность были подняты 70 фрагментов тел.

Также в понедельник в военном ведомстве сообщили об опознании родными одного из тел пассажиров, доставленных в Москву, однако по этическим соображениям имена погибших не будут разглашаться без согласия родственников.

Вместе с тем РИА Новости, сославшись на источник в силовых структурах, передает, что опознаны двое погибших. По данным информагентства, помимо Волкова, речь идет о помощнике начальника департамента культуры Минобороны Оксане Бадрутдиновой.

Ту-154 Минобороны России, следовавших в сирийскую Латакию, пропал с радаров в 05:27 мск 25 декабря. Он потерпел крушение над Черным морем под Сочи, упав при наборе высоты. На борту находились 92 человека: артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты трех российских телеканалов, госслужащие Минобороны и директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка.