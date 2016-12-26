Стали известны имена опознанных жертв крушения Ту-154

Опознаны двое погибших при крушении самолета Ту-154 Минобороны РФ. Об этом сообщает в понедельник, 26 декабря, РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

По данным информагентства, речь идет о командире экипажа самолета Романе Волкове и о помощнике начальника департамента культуры Минобороны Оксане Бадрутдиновой.

В свою очередь, в пресс-службе военного ведомства сообщили об опознании родственниками одного из погибших, тело которого было доставлено в Москву. «По этическим причинам мы не будем называть имена погибших, опознанных родственниками, без их согласия», — добавили в ведомстве.

Ранее источник в силовых структурах сообщал, что водолазы подняли со дна Черного моря тело Романа Волкова. Опознать его удалось благодаря знакам отличия на форме. Кроме того, на поверхность были подняты 70 фрагментов тел.

Также сообщалось, что в Москве было опознано тело одного из погибших в результате катастрофы над Черным морем. Его имя не уточнялось.

Министр транспорта Максим Соколов, возглавляющий правительственную комиссию по расследованию катастрофы, заявлял, что идентификация останков будет проводиться исключительно в Москве.

Ту-154Б-2 Минобороны России упал утром 25 декабря вскоре после отправления из Сочи (в этом городе он сел для дозаправки, вылетев из подмосковного Чкаловского). Самолет направлялся в Латакию (Сирия). В результате погибли 92 человека: 84 пассажира и восемь членов экипажа. Следствие рассматривает четыре основные версии катастрофы, теракта среди них нет.