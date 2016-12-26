Опознана первая жертва катастрофы Ту-154

В Москве опознано тело одного из погибших в результате катастрофы военного самолета Ту-154 над Черным морем. Об этом со ссылкой на источник в медицинских кругах столицы сообщает ТАСС.

Имя жертвы собеседник агентства не уточнил.

По словам источника, в морге, где проходит процесс опознания, дежурят бригады медиков и психологов. Специалисты находятся там для оказания помощи родственникам погибших.

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Проведение генетической экспертизы тел жертв поручено судмедэкспертам Минобороны, сообщало РИА Новости. Министр транспорта Максим Соколов, возглавляющий правительственную комиссию по расследованию катастрофы, заявлял, что идентификация останков будет проводиться исключительно в Москве.

По неофициальным данным, которые приводит ТАСС, на поверхность подняты тела еще двух погибших. Таким образом, за время поисковой операции найдены останки 13 жертв.

Ту-154Б-2 Минобороны России упал утром 25 декабря вскоре после отправления из Сочи (в этом городе он сел для дозаправки, вылетев из подмосковного Чкаловского). Самолет направлялся в Латакию (Сирия). В результате погибли 92 человека: 84 пассажира и восемь членов экипажа. Следствие рассматривает четыре основные версии катастрофы, теракта среди них нет.