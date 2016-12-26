На месте крушения Ту-154 нашли тела еще двух погибших

В районе падения самолета Ту-154 Минобороны России обнаружены тела еще двух погибших. Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах в понедельник, 26 декабря, сообщает ТАСС.

«В течение дня найдены двое погибших и фрагменты тел. Всего, таким образом, за время поисковой операции были обнаружены тела 13 погибших», — отметил собеседник агентства.

Первый самолет с останками прибыл в Москву. Тела отправлены в 111-й Главный государственный центр судебно-медицинских и криминалистических экспертиз Минобороны для опознания. По некоторым данным, первую жертву уже идентифицировали. Имя этого человека не уточняется.

Ту-154Б-2 Минобороны России упал утром 25 декабря вскоре после отправления из Сочи. Самолет направлялся в Латакию (Сирия). В результате катастрофы погибли 92 человека: восемь членов экипажа и 84 пассажира — артисты, журналисты, представители благотворительных организаций, военнослужащие и чиновники. Следствие рассматривает четыре основные версии катастрофы.

Специалисты МЧС поднимают на поверхность обломки самолета.