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Источник назвал возможной причиной крушения Ту-154 перегруз

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Поисково-спасательные работы у побережья Черного моря, где потерпел крушение самолет Минобороны РФ Ту-154
Поисково-спасательные работы у побережья Черного моря, где потерпел крушение самолет Минобороны РФ Ту-154

Причиной крушения над Черным морем Ту-154 Минобороны могли стать перегруз и отказ техники. Об этом в понедельник, 26 декабря, агентству «Интерфакс» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника журналистов, свидетельские показания и объективные данные, полученные при расследовании, говорят о том, что самолет не мог набрать высоту, а затем рухнул в море. «Речь идет, скорее всего, о возможной поломке агрегатов, отвечающих за набор высоты, либо недостаточной тяге двигателей. При этом не исключен и человеческий фактор, который мог способствовать возникновению критической ситуации», — сообщил он.

Теракт на данном этапе практически исключен. «Имеющиеся материалы объективного характера, в том числе и показания очевидцев, опровергают эту версию», — подчеркнул источник.

Комментируя гипотезу о некачественном топливе, собеседник агентства подчеркнул, что одновременно с потерпевшим крушение бортом заправлялись и другие самолеты, и все они закончили свои перелеты благополучно.

«Интерфакс» также сообщает, что на месте крушения самолета найдено еще одно тело погибшего. Это мужчина, одетый в форму, вероятно, член экипажа. Таким образом, всего найдены 14 из 92 жертв катастрофы.

Ту-154Б-2 Минобороны России потерпел крушение утром 25 декабря вскоре после вылета из Сочи, где он приземлялся для дозаправки. Самолет направлялся в Латакию (Сирия). В результате катастрофы погибли все 92 человека, находившиеся на борту: восемь членов экипажа и 84 пассажира — ансамбль имени Александрова во главе с руководителем Валерием Халиловым, журналисты трех телеканалов, представители благотворительных организаций, военнослужащие и чиновники. Следствие рассматривает четыре основные версии катастрофы.

Специалисты МЧС поднимают на поверхность обломки самолета.

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