Британские советы уличили в слежке за жителями Соединенного Королевства

Местные британские советы в течение пяти лет с разрешения правительства использовали подслушивающие устройства, камеры наблюдения и частных детективов для слежки за жителями Соединенного Королевства. Об этом сообщает The Guardian.

Как выяснилось по результатам запроса, поданного депутатами от Либеральной партии Великобритании, местные органы власти имели право в течение в общей сложности 55 тысяч дней вести скрытое наблюдение в случае необходимости. Такие полномочия давал им закон о правовом регулировании следственных полномочий, известный также как RIPA. Планировалось, что эта мера поможет предотвратить террористические атаки.

Однако большинство местных советов использовали эти полномочия нецелевым образом. Так, совет Мидлотиана при помощи камер и записывающих устройств отслеживал лающих собак; городской совет Олердейла разыскивал человека, незаконно кормящего голубей; совет Вулверхэмптона пресекал торговлю несертифицированными детскими игрушками и уличал любящих погудеть автомобилистов. Совет Слау при помощи закона пресек работу подпольного собачьего питомника, а в Вестминстере удалось не допустить продажи фейерверков детям. В лондонском районе Бромли при помощи камер наблюдения выследили местного жителя, регулярно выбрасывающего мусор во двор соседям, и вынесли предупреждения трем домовладельцам, устраивавшим вечеринки по ночам.

В конце концов городские советы настолько вошли во вкус, что начали использовать скрытое наблюдение практически бесконтрольно и по всякому удобному случаю, далеко перекрыв разрешенную норму: активистам-либералам удалось выявить около 2,8 тысячи случаев, причем в каждом из них слежка длилась около 90 дней. Сами советы все обвинения отвергают: по мнению чиновников, благодаря слежке им удалось раскрыть множество преступлений.

Недавно, уточняет газета, был принят новый закон, который запрещает советам подобную самодеятельность, жестко ограничивая доступ к устройствам скрытого наблюдения и информации частных сыщиков. Правозащитники, однако, утверждают, что RIPA все равно предоставляет государству возможность контроля за личной жизнью подданных, и потому его необходимо пересмотреть.