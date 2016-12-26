Рэпера Троя Эйва подстрелили в Нью-Йорке

В Нью-Йорке совершено покушение на американского рэпера Роланда Коллинза, известного под псевдонимом Трой Эйв. 31-летний музыкант получил ранения в голову и руку, передает New York Post со ссылкой на источник в городской полиции.

На исполнителя напали, когда он находился в автомобиле в районе Бруклин. Неизвестный два раза выстрелил в боковое стекло со стороны водителя, после чего скрылся.

Эйв был госпитализирован в медицинский центр при университете Брукдейл. Врачи заявили, что он находится в стабильном состоянии.

Рэпер 50 Cent опубликовал в Instagram фотографию лежащего на больничной койке Эйва. «С Троем все в порядке, счастливого Рождества», — написал он.

Dope boy Troy all good, Merry Christmas Фото опубликовано @50cent

За свою карьеру Трой Эйв выпустил два альбома. Его последняя пластинка Major Without a Deal вышла в 2015 году.