American Apparel оставил единственный магазин в Великобритании

Американский ретейлер одежды American Apparel, объявивший о своем банкротстве, закрыл 12 из 13 фирменных магазинов в Великобритании. Как сообщает The New Retail, в результате было сокращено почти 150 рабочих мест.

American Apparel — американская компания, выпускающая и распространяющая одежду дле взрослых, детей, животных, а также косметику, постельное белье и аксессуары. Фирма основана в 1989 году, ее штаб квартира располагается в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).

В 2014 году марка впервые объявила о своем банкротстве, в результате своего поста лишился основатель сети Дов Чарни. Он пытался выкупить фирму предложив 300 миллионов долларов за контрольный пакет акций, однако руководство марки эту идею не поддержало.