Петербургский губернатор счел неактуальным объединение с Ленобластью

Объединение Санкт-Петербурга и Ленинградской области на данный момент неактуально и «абсолютно нецелесообразно». Такое заявление во вторник, 27 декабря, сделал петербургский губернатор Георгий Полтавченко, передает ТАСС.

Материалы по теме Как их слить Перекроят ли карту России на этот раз

«Лично я, например, совершенно не представляю город Санкт-Петербург областным центром. Я его всегда представляю городом федерального значения», — отметил Полтавченко.

Он добавил, что с главой Ленобласти Александром Дрозденко его связывают хорошие рабочие и личные отношения. По его словам, есть много вопросов, которые необходимо решать совместно, и для этого существует комиссия по взаимодействию с соседним регионом. «Мы будем эту работу вести и дальше», — пояснил Полтавченко.

Вопрос объединения субъектов был поднят экспертами в середине декабря, уточняет агентство. Процесс укрупнения российских регионов, по их мнению, может начаться с Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также так называемой тюменской матрешки: Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.

В конце апреля спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила объединить ряд субъектов, чтобы те могли более интенсивно развивать свою экономику. Идею укрупнения регионов поддержал также сенатор Сергей Калашников, который рекомендовал рассмотреть вопрос слияния Липецкой, Воронежской и Рязанской областей и объединение Смоленской, Брянской, Калужской и Орловской областей.