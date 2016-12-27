Макгрегор поприветствовал пародировавших его фанатов

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор поприветствовал фанатов, пародировавших его на одной из улиц Дублина. Видео появилось на YouTube-канале Psiley.

Молодые люди имитировали манеру передвижения Макгрегора во время поединка, когда их заметил проезжавший мимо спортсмен. Машина остановилась, и боец пообщался с поклонниками.

27 ноября Макгрегор лишился чемпионского пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулегком весе, отказавшись от него добровольно. До этого он стал первым бойцом в истории организации, завладевшим титулами в двух весовых категориях одновременно. 13 ноября ирландец победил американца Эдди Альвареса и стал чемпионом в легком весе.

28-летний Макгрегор провел 24 боя в смешанных единоборствах, одержал 21 победу (18 — досрочно) и потерпел три поражения.

