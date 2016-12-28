Число российских туристов на главном курорте Марокко выросло в три раза

Поток российских путешественников на курорт Агадир в Марокко в текущем году вырос более чем в три раза в сравнении с 2015-м. Об этом в среду, 28 декабря, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Как заявил представитель министерства по туризму страны Фатуак Абдельазиз, в уходящем году в городе на юго-западе Марокко побывали порядка 30 тысяч россиян.

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В 2017 году эксперты рассчитывают на 100 тысяч российских туристов. В настоящее время доля россиян в общем турпотоке в Агадир составляет четыре процента.

Абдельазиз рассказал о планах организовать прямое авиасообщение между Москвой и Агадиром, а также городами Марракеш и Фес (сейчас туристы летают в эти населенные пункты с пересадкой в Касабланке).

Директор совета по туризму Агадира Хажуи Фуад назвал город главным курортным направлением Марокко. По его словам, ежегодно там бывают 850-900 тысяч зарубежных гостей. Он добавил, что Марокко хочет конкурировать с Таиландом в плане привлечения российских туристов зимой.

В июне эксперты заявили о провале планов Марокко в несколько раз увеличить поток отдыхающих из России. По мнению специалистов, причиной стала дороговизна отелей и авиабилетов в эту страну.

