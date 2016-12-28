Израильские военные арестовали 16 палестинцев на Западном берегу

Израильские силовики обезвредили подпольную мастерскую по производству оружия на Западном берегу реки Иордан и арестовали 16 палестинцев. Об этом в среду, 28 декабря, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля), содержание заявления цитирует ТАСС.

Отмечается, что 12 из них разыскивались по подозрению в причастности к террористической деятельности.

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Как передает Jerusalem Post, с начала 2016-го военные Израиля пресекли деятельность 42 подпольных фабрик по производству оружия.

Западный берег реки Иордан был оккупирован Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. ООН считает существование еврейских поселений на этой территории незаконным и противоречащим международному законодательству.

